Основні зусилля окупанти зосереджують на продовженні наступу на напрямку Ізюм – Слов’янськ.

Українські захисники зупинили ворожий наступ у напрямку Довгеньке – Долина.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Слов’янському напрямку ворог веде штурмові дії в напрямку Довгеньке – Долина та створює умови для наступу на Слов’янськ. Основні зусилля зосереджує на продовженні наступу на напрямку Ізюм – Слов’янськ. Здійснив обстріли позицій наших військ з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Провів повітряну розвідку БпЛА в районі населеного пункту Грушуваха. Спробу ворожого наступу в напрямку Довгеньке – Долина наші захисники рішуче зупинили та відкинули ворога назад", - йдеться у повідомленні.

На Краматорському напрямку активних дій ворог не вів. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Маяки та Тетянівка із ствольної артилерії.

Як повідомляв УНІАН, напередодні окупанти вдарили по шахті на Донеччині: під землею залишилися люди, почалася пожежа.

Вас також можуть зацікавити новини: