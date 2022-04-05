Жінок-бійців у полон, зв’язали руки, на очі надягли пов’язку.

Українські військові зв’язківці Анастасія Матрущенко та Олександра Цепук після звільнення розповіли про перебування в полоні російських окупантів.

Своїми історіями вони поділилися з Мінреінтеграції.

Розташування військової частини, де несла службу Анастасія Матрущенко, окупанти розстріляли артилерією і танками. Після чого взяли бійців у полон, зв’язали руки, на очі надягли пов’язку.

Спочатку дівчина потрапила до Білорусі, військовий неслов'янської зовнішності погрожував їй розправою. Згодом їх перевели до СІЗО Брянська, де вони зазнавали тортур за те, що не відповідали на вітання "Слава Росії!".

Дівчатам-військовим довелося пережити багато страшного. У присутності чоловіків примушували повністю роздягатися, присідати. Постригли наголо. В камері знову і знову допитували, розповідає Анастасія.

Вузол зв’язку, де проходить службу Олександра Цепук, оборонявся від натиску ворога всіма можливими засобами. Але окупанти активно застосовували важке озброєння, закидали бункер гранатами. Жінки дивом залишилися живі.

У Білорусі, розповідає Олександра, їх хотіли використати для зйомок у пропагандистських сюжетах й вимагали перейти на російську мову.

Нагадаємо, 2 квітня з полону окупантів було звільнено українських військовослужбовиць. Всіх шокував їхній зовнішній вигляд - їм російські загарбники поголили голови.

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