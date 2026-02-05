Уражено низку важливих обʼєктів росіян: Генштаб розкрив деталі

Зокрема українські захисники завдали ударів по пункту управління БпЛА ворога.

Сили оборони України уразили логістичний хаб, зосередження живої сили, пункти управління БпЛА та засоби радіоелектронної боротьби противника, повідомляє український Генштаб.

Зокрема українські захисники завдали удару по зосередженню живої сили противника на полігоні "Приморський Посад" у районі населеного пункту Приморський Посад на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Також на Південно-Слобожанському напрямку, наші воїни уразили російську реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) калібру 300 мм 9К515 "Торнадо-С".

Відео дня

"Ця РСЗВ розроблена як легка і універсальна версія системи "Смерч" та дозволяє уражати цілі на відстані до 120 км", – зазначили в Генштабі.

На тимчасово окупованій території Донеччини українські воїни уразили логістичний хаб противника в районі Макіївки.

Крім того, Сили оборони завдали ударів по низці обʼєктів на території РФ. Зокрема по пункту управління БпЛА підрозділу зі складу спеціального полку "Ахмат" у районі населеного пункту Кучєров Курської області. Зафіксовано ураження цілі. А також по станції радіоелектронної боротьби противника в Брянській області.

"За результатами попередніх заходів підтверджено ураження радіолокаційної станції зенітного ракетного комплексу С-400, завдане ударними БпЛА 4 лютого 2026 року в районі населеного пункту Красноє Бєлгородської області РФ. Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються", – додали в Генштабі.

Ситуація на фронті: важливі новини

Раніше аналітики з Інституту вивчення війни повідомили, що РФ намагається застосувати в районі Костянтинівки ту ж тактику, яку вони використовували біля Покровська. Йдеться про кампанію повітряного перехоплення, яка створює умови для майбутніх наступальних операцій.

Тим часом старший лейтенант Сил оборони України із позивним "Алекс" повідомив, що РФ продовжують наступальні дії на Добропільському напрямку. За його словами, там ворог щодня намагається проникнути на околиці Білицього та Нового Донбасу через посадки.

Вас також можуть зацікавити новини: