Внаслідок атаки жертв і постраждалих немає.

Російські окупанти атакували Київську область іранськими дронами в декілька хвиль. Повітряна тривога тривала більше 4 годин.

Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко. "За оперативною інформацією, внаслідок атаки на території одного із районів пошкоджено нежитлові споруди та декілька приватних будинків", - йдеться в повідомленні.

Крім того, через падіння уламків зафіксовано горіння трав’яної підстилки. "На щастя, жертв та постраждалих немає", - уточнив він.

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Голова ОВА зазначив, що цієї ночі на Київщині, як і під час попередніх атак росіян, активно працювала ППО.

Він додав, що оперативні служби продовжують роботу на місцях, а інформація щодо пошкоджень буде оновлюватися. "Людям, чиї будинки постраждали внаслідок атаки, буде надана необхідна допомога", - підсумував він.

Нічна атака окупантів

Вночі російські окупанти вдарили по Україні дронами, а також ракетами "Іскандер-М" і С-300. Прильоти зафіксовані у Львові і Запорізькій області.

А над Києвом працювала ППО, якійвдалося збити 20 БПЛА іранського виробництва. Поки що інформації про постраждалих немає.

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