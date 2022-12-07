Тим часом в регіон прибуває все більше двохсотих "мобіків".

У прикордонних областях Росії вже починають розуміти, що "спецоперація" вийшла з-під контролю. Зокрема, у Курську вже будують фортифікаційні споруди, готуючись до "вторгнення" Збройних сил України.

Як зазначається у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, чутки про "вторгнення" ЗСУ з'явилися у Курській області на тлі зростання кількості загиблих "мобіків".

Крім того, через інформації про людські втрати, війну в Україні все менше підтримує молоде покоління росіян.

Відео дня

"В місті Курськ та області поширюються чутки про можливе вторгнення Збройних Сил України. У звʼязку з цим триває фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних з Україною районах", - йдеться у зведенні.

Війна в Україні: останні новини

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати армії Росії в Україні з 24 лютого складають приблизно 92,2 тисячі чоловік особового складу.

При цьому аналітики Інституту вивчення війни відзначають, що російські окупанти поступово просуваються в районі Бахмута, але ще не оточили місто, ведуть наступальні операції в районі Авдіївка-Донецька, але обороняються на лінії Сватове-Кремінна.

Також повідомлялося, що у Донецькій області росіяни знищили своїх дезертирів, більшість з яких були "зеками".

Вас також можуть зацікавити новини: