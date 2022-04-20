Спікер міністерства наголосив, що Білорусь вже заплямувала свою репутація.

Наразі не можна відкидати ймовірність вступу Білорусі у війну проти України.

Про це заявив речник Міністерства оборони України, полковник Олександр Мотузяник в інтерв’ю "РБК-Україна".

"Повністю відкидати таку можливість ми не можемо. Нам відомо, що станом на цей час окремі підрозділи збройних сил республіки Білорусь прикривають ділянку кордону з Україною та перебувають у підвищеній бойовій готовності", - заявив Мотузяник.

За його словами, Білорусь своїми недружніми діями вже "заплямувала себе в цій ганебній і несправедливій війні, яку Росія розв’язала проти нас".

"Заплямувала тим, що надає Росії свої території, військову та цивільну логістику. Аеродроми, звідки злітають російські літаки і бомблять Україну. Ділянки для розміщення тактичних ракетних комплексів, якими Росія завдає ударів по нашій території. Позаяк, маємо бути готовими до будь-яких дій", - додав він.

Раніше Мотузяник констатував, що битва українських захисників з російськими окупантами за Донбас триває вже кілька днів. Загарбники активізували наступальні дії на Луганщині й Донеччині.

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