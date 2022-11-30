Виявилося, що США поки що навіть не планують надати Україні ці системи ППО.

Україна не отримає найближчим часом системи протиракетної оборони Patriot від США. Проте там все одно наголосили, що захист неба нашої країни є пріоритетним питанням.

Речник Міноборони США Пет Райдер, повідомляє "Голос Америки", під час брифінгу розповів, що Пентагон не планує постачати Patriot для України. Також його спитали, якою буде роль США, якщо одна з країн-союзників усе ж вирішить надати ці системи. Райдер заявив:

"Я не хочу говорити від імені інших країн, проте це суверенне рішення держав. Оскільки це також стосується країн НАТО, то я припускаю, що це також буде частиною обговорення Альянсу. Знову ж таки, ми будемо продовжувати тісно співпрацювати з міжнародним співтовариством, щоб визначити, якими є оборонні потреби України, і задовільнити їх".

За словами Райдера, важливо розуміти, що системи, такі як Patriot, або ж передові винищувачі чи танки М1, вимагають серйозного обслуговування. Окрім цього, військові мають проходити тренування.

"Жодна із цих систем не функціонує за принципом "підключи та працюй", ви не можете просто з'явитися на полі бою і почати їх використовувати", - наголосив він.

Речник Міноборони також додав, що у Пентагоні враховують такі деталі. Проте США, додав Райдер, усе одно вважають протиповопітряну оборону України пріоритетним питанням. Тому Вашингтон продовжить працювати з союзниками, аби й надалі передавати Україні необхідну допомогу та озброєння, яке військові зможуть одразу використовувати.

Patriot для України: чи отримає наша країна ці системи

Системи протиракетної оборони Patriot могли б з'явитися на кордоні України з Польщею. Принаймні таку пропозицію зробила Німеччина. Це сталося після того, як ракети ППО впали у Польщі, коли захисники України відбивали чергову атаку з боку РФ.

Проте у Польщі зробили зустрічну пропозицію. Прем'єр Матеуш Моравецький запропонував Німеччині надати Україні системи Patriot. Він заявив, що там вони служитимуть і для захисту польського неба.

У НАТО тоді зазначили, що таке рішення Німеччина може ухвалити без додаткових консультацій. Для цього не потрібно чекати на відповідь Альянсу, наголошував Столтенберг.

Проте Німеччина не почала діяти. Натомість міністерка оборони Крістін Ламбрехт виступила за обговорення країнами-членами НАТО можливості передачі ЗРК Patriot, обіцяних Берліном Польщі, безпосередньо Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: