Продовжують надходити гарні новини з Херсонщини, де українські військові проводять контрнаступальні дії. Так в ОК "Південь" показали відео зі знищеною технікою росіян.
Запис опублікували на фейсбук-сторінці командування.
Кладовище російської техніки десь у "степах Херсонщини". Дві вантажівки, два МТ-ЛБ та один Тигр-М окупантів перетворилися на металобрухт – написали військові.
Успішний контрнаступ ЗСУ на Херсонщині
Наші військові поступово просуваються, звільняють населені пункти і закріплюються на нових позиціях. Днями було закріплено контроль над селом Потьомкине.
"Місцеве населення Потьомкиного з полегшенням зітхнуло, а українські військові задоволені результатом. З упевненістю в очах і зі стриманими посмішками на устах наші хлопці обіцяють тримати темп", – зазначили ЗСУ.
Водночас, за даними української розвідки, російські дезертири, боячись перетворитися на добриво, намагаються терміново покинути окремі райони Херсонщини. "Відпрацьований" маршрут – через Арабатську стрілку до Криму.