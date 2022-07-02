Дві вантажівки, дві МТ-ЛБ та один Тигр-М противника перетворилися на металолом.

Продовжують надходити гарні новини з Херсонщини, де українські військові проводять контрнаступальні дії. Так в ОК "Південь" показали відео зі знищеною технікою росіян.

Запис опублікували на фейсбук-сторінці командування.

Кладовище російської техніки десь у "степах Херсонщини". Дві вантажівки, два МТ-ЛБ та один Тигр-М окупантів перетворилися на металобрухт – написали військові.

Успішний контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

Наші військові поступово просуваються, звільняють населені пункти і закріплюються на нових позиціях. Днями було закріплено контроль над селом Потьомкине.

"Місцеве населення Потьомкиного з полегшенням зітхнуло, а українські військові задоволені результатом. З упевненістю в очах і зі стриманими посмішками на устах наші хлопці обіцяють тримати темп", – зазначили ЗСУ.

Водночас, за даними української розвідки, російські дезертири, боячись перетворитися на добриво, намагаються терміново покинути окремі райони Херсонщини. "Відпрацьований" маршрут – через Арабатську стрілку до Криму.

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