Тепер у них проблеми з забезпеченням.

У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням.

Про це повідомляє Служба безпеки України з посиланням на перехоплені розмови окупантів.

Так, на перехоплених плівках СБУ чути, як один із загарбників жаліється своїй дружині, що про окупантів забуло керівництво.

І це при тому, що його рота – це підрозділ забезпечення. Тобто її основне завдання – постачати ресурси іншим російським окупантам, які пішли вглиб території України.

"Тому зараз ворог деморалізований і вже взявся за "ісконно русский обичай" – пиячити. Паралельно вони нападають на українських селян і заправки, намагаючись отримати хоч якесь забезпечення", - йдеться в повідомленні СБУ.

Наголошується, що окупанти скрізь отримують гідну відсіч наших захисників.

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