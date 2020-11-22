Спостерігачі зіткнулися з перешкодами, коли намагалися уточнити у медперсоналу обставини загибелі мирних мешканців.

В окупованій бойовиками Горлівці Донецької області троє чоловіків загинули в результаті спрацювання вибухового пристрою. Загиблі були родичами.

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Про це йдеться у звіті ОБСЄ щодо ситуації на Донбасі від 21 листопада.

Зазначається, що загиблі - батько, син і племінник у віці 60, 35 і 39 років. Про інцидент спостерігачам 17 листопада розповіла жінка, яка представилася дочкою і сестрою загиблих. Вибух стався 30 жовтня в районі шахти 6/7 в Горлівці.

Спостерігачі зіткнулися з перешкодами, коли намагалися уточнити у медперсоналу обставини загибелі мирних жителів.

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Автор: Дмитро Захаров