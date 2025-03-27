За словами Самойдюка, окупанти кидають за ґрати невинних людей і змушують їх визнавати вигадані злочини.

Під час захоплення міста Енергодар Запорізької області російські окупанти відправили у катівні понад 1 тис. жителів населеного пункту, наразі у полоні залишаються понад два десятки городян. Про це УНІАН розповів перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк, який і сам майже рік перебував у російському полоні.

За його словами, за час окупації понад тисячу жителів Енергодару пройшли через катівні. Особливо це стосується 2022-2023 років, коли росіяни масово застосовували тортури, в тому числі змушуючи працівників Запорізької АЕС підписувати контракти з "Росатомом". Пересічних містян затримували, аби через жорстоке поводження отримати інформацію про людей з проукраїнськими поглядами та ліквідувати їх.

"Через катівні пройшли понад тисячу енергодарців. 2022-2023 роки – це суцільні катування, фізичний примус працівників АЕС підписувати контракти з "Росатомом"... Загарбники це називають "фільтрацією", - розповів Самойдюк.

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Наразі, за наявною інформацією, у полоні залишаються 23 особи, з яких вісім уже "засуджені". Вони отримали терміни ув’язнення за сфабрикованими звинуваченнями. Наприклад, двох жінок віком 50-60 років звинуватили у тероризмі та "засудили" до 12-15 років позбавлення волі, нібито за підготовку вибухів. Як підкреслює віцемер, водночас окупанти не потребують жодних обґрунтувань для так званого затримання, а люди, яких забирають до катівень, через знущання окупантів самі просять "щось підписати", аби уникнути подальших тортур.

За словами Самойдюка, наразі в Енергодарі тривають репресії, хоча й не в такому масштабі, як на початку окупації. Російські силовики ще у перші "хвилі" зачистили місто, а кожна нова ротація ФСБ супроводжувалася арештами, повторними допитами. Нині репресивний апарат загарбників, на думку Самойдюка, діє переважно для залякування: окупанти кидають за ґрати невинних людей і змушують їх визнавати злочини, що не існують.

"Можливо, росіянам це потрібно для "внутрішньої аудиторії", чи впливу на міжнародну спільноту", - припускає віцемер.

За його даними, певна кількість енергодарців не можуть виїхати з міста через страх і загрозу нових репресій.

"Людям, які пройшли російську катівню, навіть думати про неї страшно. Вони краще сидітимуть у домовині та чекатимуть, щоб вона сама відкрилась, ніж ще раз потраплять "на підвал", - акцентує Самойдюк.

Окрім того, в місті є городяни, які залишилися в місті через хворих родичів, через складну ситуацію в Україні з підтримкою переселенців. Не можна заперечувати і присутність проросійськи налаштованих осіб, які з перших днів окупації Енергодара вітали прихід загарбників і зараз задоволені ситуацією, але таких "громадян" в місті небагато.

Також Самойдюк розповідав, що через теракт на дамбі Каховської ГЕС влітку 2023 року, почалися проблеми з водопостачанням на найбільшій в Європі атомній електростанції.

Він зазначив, що системи безпеки потребують регулярного обслуговування, незалежно від того, чи генерується електроенергія. Однак регламентні роботи з безпеки вже три роки не проводяться.

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