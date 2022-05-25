В окупованому Донецьку критична нестача донорської крові.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив речник мера Маріуполя Петро Андрющенко, коментуючи військові дії на сході країни.
"Битва за Схід. Давайте відверто - гаряче. Складно. І ще інформаційно незрозуміло. Тому давайте по-простому. В Донецьку критична нестача банку крові настільки велика, що приймають майже цілодобово. І гонять людей на донорство майже примусово. Як гадаєте, чого саме?", - написав Андрющенко.
Він закликав вірити в Збройні сили України.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 травня, речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, інформуючи про Донецький напрямок, зазначив, що сили оборони України ведуть важкі бої з російськими підрозділами. За його словами, противник за широкої підтримки авіації веде наступальні дії, намагаючись оточити підрозділи ЗСУ біля Лисичанська та Сєвєродонецька та вийти на адмінкордон Луганської області.