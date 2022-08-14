За словами першого заступника голови Херсонської облради, російські окупанти вже розуміють, що всі намічені ними плани для області не збудуться.

Більшість військового командування російських окупантів вже виїхали з Херсона.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в ефірі інформаційного телемарафону.

Коментуючи оперативну ситуацію в області, зокрема про те, що українська артилерія знищила всі мостові переправи через Дніпро і зараз росіяни перекидають все командування на правий берег, він сказав: "Я можу це підтвердити. Дійсно, сьогодні в орків не існує жодного логістичного маршруту безпечного і такого, який би задовольняв їхні військові потреби саме щодо забезпечення військового угруповання, яке розташоване саме біля Херсона".

Він так само підтвердив, що всі ці артерії знаходяться зараз під повним вогневим контролем Збройних сил України.

"Мабуть, це і стало основною причиною того, що російське військове командування дійсно залишило Херсон. Більшість з них вже виїхали з Херсона, саме про це є відомості", - зазначив Соболевський.

Він додав, що Антонівський міст, попри спроби російських окупантів його відремонтувати, зараз в такому стані, що його без великого ризику неможливо використовувати навіть як пішу переправу.

"Навіть як пішу переправу - це буде великий ризик для людей, якби вони (окупанти - УНІАН) відкрили цей міст взагалі. Він закритий для людей, вони не підпускають цивільних до цього мосту сьогодні. Там вже велика кількість пошкоджень і після кожного чергового удару ВСУ по ньому це все накопичується. Вони намагалися там дійсно робити якийсь ремонт, але весь ремонт - це зняти пошкоджене покриття, покласти туди бетонну плиту і закрити дорожнім покриттям... Окупанти вже розуміють, що ЗСУ в будь-який час можуть ці ремонтні роботи зупинити. Я впевнений, що цей міст у військовому плані орки вже використовувати не зможуть", - підкреслив перший заступник голови облради.

Він вважає, що зараз у російських окупантів дуже поганий моральний стан, тому що всі їхні плани щодо Херсонської області виявилися нездійсненними.

"Насправді у них дуже поганий моральний стан. Вони розуміють, що всі їхні сценарії, які вони запланували для Херсонської області, вони не реалізуються. Не вийшло нічого зараз, нічого не вийде і в майбутньому. Підтримки населення немає... А на тлі постійних успіхів ЗСУ ще й військове керівництво залишило Херсон, тобто моральний стан окупантів взагалі ніякий", - додав Соболевський.

Ситуація на Херсонщині:

За добу, 11 серпня нашою авіацією були нанесені 2 удари: по опорному пункту ворога неподалік Андріївки та по скупченню ворожої сили й техніки біля Брускинського.

Ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань за добу забезпечено втрати ворога в кількості 19 рашистів.

12 серпня на Херсонщині окупанти залишилися без чергового складу боєприпасів.

14 серпня, представник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров повідомив, що українські військові вивели з ладу Антонівський автомобільний міст.

Також 14 серпня, перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомляв, що на Херсонському напрямку ЗСУ знищили великі військові склади російської техніки та озброєння, зокрема у Новій Каховці та Музиківці. Там були розташовані досить великі військові склади противника з озброєнням і боєприпасами.

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