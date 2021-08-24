Українські патріоти підпільно відсвяткували День Незалежності України.

В окупованому Луганську українські патріоти сьогодні теж святкують головне державне свято - День Незалежності.

Як повідомив у своєму Телеграм-каналі військовий кореспондент Андрій Цаплієнко, в окупованому місті 24 серпня можна було побачити український прапор.

"Наші в тилу ворога святкують День Незалежності. Сьогодні в окупованому Луганську, поруч з "в/ч 73438", тобто "2-ою окремою мотострілецькою бригадою" окупантів, з'явився цей синьо-жовтий прапор", - написав він й оприлюднив відео.

Крім того, на сторінці так званої "адміністрації Донецька" у соцмережі розміщено привітання з Днем Незалежності України.

"Текст провісив достатньо довго, причому мене здивувало, що його перепостили й інші ресурси сепаратистів. "Нам искренне жаль, что коварство и бесчестье смогло разрушить мир и благополучие нашей страны", - це цитата з привітання, під яким було чимало позитивних коментів від жителів окупованого Донбасу. Ну, що ж, чекайте. Повернемося", - додав журналіст.

День Незалежності - 2021

Сьогодні Україна святкує 30-ту річницю Незалежності. У зв'язку річницею Незалежності по всій країні відбуваються урочисті заходи.

У Києві відбувся парад військ, під час якого провели артилерійський салют з острова Труханів. В цей час в Одесі відбулось урочисте проходження бойових кораблів і проліт авіації, показ військової техніки.

Автор: Юрій Годован