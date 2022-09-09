Саме такий склад місії і міг задовольнити РФ, вважає Лубінець.

В уповноваженого ВРУ з прав людини Дмитра Лубінця з’явилися питання щодо складу місії ООН, яка повинна дослідити обставини загибелі українських військовополонених в Оленівській колонії.

Про це він написав у Facebook.

Лубінець підозрює, що деякі учасники місії, затвердженої, зокрема, російською стороною, можуть бути вигідні ворогу.

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За його словами, питання є до участі генерал-лейтенанта у відставці Альберто дос Сантоса Круза. Бразилець обіймав посаду міністра-секретаря в уряді Жаїра Болсонару.

В цьому контексті Лубінець нагадав, що сам Болсонару невиразно висловлювався щодо війни в Україні, а під час зустрічі з Путіним 16 лютого 2022 року висловлював "солідарність" з Кремлем, без уточнень обставин.

За кілька днів Болсонару призупинив повноваження свого віце-президента Гамільтона Мурао за порівняння російської агресії з актами вторгнення Гітлера в 30-х роках у Європі.

Ще однією учасницею місії є екс-директор БДІПЛ ОБСЄ Інгібйорг Сольрун Ґісладоттір з Ісландії, яка ігнорувала численні звернення України щодо порушень прав людини в ОРДЛО та Криму.

У 2019 році вона засудила рішення Верховної Ради не допускати росіян до складу міжнародних спостерігачів за проведенням президентських виборів.

Третій учасник місії – Іссуф Якуб – має досвід у поліцейських місіях ООН, зокрема в Малі.

"І хоч сам Іссуф Якуб мало висловлювався публічно, варто зазначити, що Російська Федерація мала високий вплив та інтерес до Малі. Щодо ситуації в Малі було багато заяв західних країн про поширення практики залучення ПВК "Вагнера" та посилення російського впливу, що в результаті призвело до виведення французького контингенту з країни і завершення місії", - зазначив омбудсмен.

Саме такий склад місії і міг задовольнити РФ, додав Лубінець. Він допускає, що росіяни просто проведуть спостерігачів по запланованому маршруту, як це було з приїздом МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня Росія вчинила теракт в Оленівській колонії, вбивши понад півсотні українських військовополонених.

За 40 днів після вчинення воєнного злочину Росія не надала дані про вбитих бійців. Попередньо – серед загиблих були й захисники "Азовсталі" у Маріуполі.

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