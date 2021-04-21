Радник керівника Офісу президента вважає, що Зеленський обрав єдино правильний шлях, запропонувавши зустріч Путіну на українському Донбасі.

Російська Федерація войовничою риторикою і демонстративним перекиданням великих військових формувань сама ж зруйнувала один з ключових міфів власної пропаганди - що нібито є хоч якийсь сенс вести переговори з представниками тимчасово окупованих окремих районів Донецької та Луганської областей.

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Про це в коментарі УНІАН повідомив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його словами, російська сторона роками наполягала на тому, що нібито війна на сході України може бути зупинена, якщо провести переговори з «представниками» Донецька і Луганська.

«Однак така риторика вже нікого не може ввести в оману. Прекрасно відомо, що у формальних «лідерів» невизнаних анклавів немає ані найменшої операційної самостійності. І вже тим більше, вони не в змозі своїм рішенням істотно зменшити концентрацію російських військ, що розташувалися уздовж наших кордонів», - наголосив Подоляк.

Він також зазначив, що зовсім не Донецьк і Луганськ здатні знизити агресивність пропаганди у федеральних російських ЗМІ. Все це - абсолютна і беззаперечна прерогатива тільки Москви.

«Більш того, власною войовничою риторикою і демонстративним перекиданням великих військових формувань Росія сама ж зруйнувала один з ключових міфів власної пропаганди - що нібито є хоч якийсь сенс вести переговори з представниками ОРДЛО. Все це не має сенсу»», - додав він.

Радник керівника Офісу президента вважає, що Зеленський обрав єдино правильний шлях, запропонувавши зустріч Путіну на українському Донбасі, тому що лідер Росії і є тим одноосібним суб'єктом, який спроможний знизити напругу в нашій частині Європи.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, оприлюдненому 20 квітня пізно ввечері, запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де триває війна.

Стягування військ РФ до кордонів України: що відомо

30 березня 2021 року головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, створює загрозу військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ.

Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.

Зеленський зазначив, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

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Автор: Костянтин Гончаров