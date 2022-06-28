Росіянам не вистачає Ні ОМОНа, ни СОБРа.

В Росії масово звільняються представники силових структур через страх потрапити на війну в Україну.

Про це свідчать перехоплення розмов окупантів, опубліковані Головним управлінням розвідки Міноборони України.

В перехопленій розмові батько російського окупанта скаржиться на брак кадрів для силових структур.

Через страх потрапити на війну в Україну співробітники ОМОН і СОБР масово подають рапорти на звільнення.

"Саня завтра поїде омонівсьі нормативи виконувати. Їх готують на зміну в Росгвардію (бере участь в війні против України - УНІАН). ОМОНа не вистачає. Ні ОМОНа, ни СОБРа не вистачає. Рапорти всі почали писати поголовно на звільнення", - каже батько окупанта.

Як писав УНІАН, у Держдумі РФ запропонували укладати контракти на службу у Збройних силах та Нацгвардії з випускниками шкіл без досвіду служби.

Раніше скасували граничний для підписання першого контракту з армією РФ. Тепер для укладення контракту підходять всі, кому до 50 років. Мінімальний вік для укладення першого контракту - 18 років.

За словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадима Скибицького, у бойових діях на території України Росія вже задіяла 105 батальйонних тактичних груп. При цьому їх кількість може зрости.

Начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявляв, що немає сенсу чекати виснаження наступального потенціалу російської армії.

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