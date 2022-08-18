В Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили, що повідомлення про нібито можливі провокації з боку Сил оборони України не відповідають дійсності.

В Раді національної безпеки і оборони України заявили, що Російська Федерація розповсюдила дезінформацію про "провокацію на Запорізькій АЕС".

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО у Telegram.

"Міноборони РФ повідомило про підготовку Україною "резонансної провокації на Запорізькій АЕС під час візиту до України Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша". Зокрема, у російському відомстві заявили, що "19 серпня київський режим готує резонансну провокацію на Запорізькій АЕС, внаслідок якої РФ звинуватять у створенні техногенної катастрофи на даній електростанції", а також описали можливий "сценарій" розвитку подій", - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності.

"Попереджаємо: зважаючи на встановлення фактів майже безперервних провокативних обстрілів Запорізької АЕС окупаційними військами, повідомлення про провокації Силами оборони України не відповідає дійсності та є відвертою дезінформацією!", - підкреслили в ЦПЗ.

Також Центр протидії дезінформації застерігає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та за можливості слідувати до укриття, не забувати про правила "2-х стін" та "2-х виходів".

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш прибув до Львова, де сьогодні має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

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