'Цифровий ГУЛАГ': в Росії вимикають мобільний інтернет під час нальотів дронів, - NYT

Щоб завадити атакам українських дронів, російська влада щодня відключає мобільний інтернет у десятках регіонів, залишаючи мільйони громадян без зв’язку та доступу до цифрових сервісів.

Жителі Росії дедалі частіше стикаються з раптовими й масовими відключеннями мобільного інтернету. І цьому є цілком логічне пояснення, пише The New York Times.

Причина масових відключень мобільного зв'язку в Росії — спроби влади завадити атакам українських безпілотників, які, за словами аналітиків, можуть використовувати мобільні мережі для навігації.

"Вони можуть вимкнути інтернет", – каже 32-річна Катя, яка зі своїм партнером не змогла скористатися банкінгом, картами та оплатити бензин на шляху з Санкт-Петербурга до Москви.

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Вона назвала ситуацію "цифровим ГУЛАГом".

З червня уряд почав щодня вимикати інтернет у різних регіонах на кілька годин без попередження. За даними волонтерської групи "На зв’язку", до кінця липня мобільні мережі були відключені щонайменше в 73 з 83 регіонів Росії.

"Кремль просить регіональну владу створити захист від дронів — вони нічого не можуть зробити, окрім як вимкнути інтернет", — заявив Михайло Клімарьов, голова Товариства захисту Інтернету.

Мобільні мережі мають окремі канали — один для дзвінків, інший для передачі даних, яку використовують і додатки, і дрони. Вимикаючи інтернет, російська влада блокує саме канал передачі даних. Дзвінки при цьому залишаються можливими.

Відключення не централізовані: рішення ухвалюють місцеві адміністрації на підставі повідомлень про атаку дронів. Міністерство цифрового розвитку Росії на запит журналістів не відповіло.

Це не перший приклад втручання російської влади в цифровий простір. Але на відміну від попередніх спроб блокування YouTube чи Telegram, теперішні відключення мають прямі наслідки для повсякденного життя мільйонів росіян — від банкінгу до навігації.

"Телефон не працював навіть для елементарних речей. Ми мусили телефонувати мамі, щоб вона поповнила рахунок", — розповіла Катя.

Внаслідок атак дронів не лише відключається інтернет. Протягом одного лише вікенду в Москві через повітряну загрозу скасували близько 300 авіарейсів. Аеропорти охопив колапс.

Атаки дронів на Росію - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 27 липня дрони атакували територію Росії, а саме - Волгоградську область. Зазначається, внаслідок атаки було порушено електропостачання залізниці.

За словами ветерана, військового експерта Євгена Дикого, Україна розпочала системну "рейкову війну", завдаючи ударів по російській залізничній інфраструктурі. І це вже дає результати на полі бою.

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