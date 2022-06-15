Українські бійці ліквідували російського військового пропагандиста Сергія Постнова.
Про це своєму Telegram повідомив речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
"В Україні ліквідували військового пропагандиста Сергія Постнова", - написав він.
За інформацією Братчука, полковник Постнов знімав пропагандистський контент в Україні від початку повномасштабного вторгнення. У складі угруповання "V" він проривався до Гостомеля, потім брав участь у захопленні низки міст та населених пунктів Харківської та Луганської областей.
Нагадаємо, раніше українські воїни ліквідували екс-слідчого РФ з особливо важливих справ Сергія Краснікова. Окупант сумував на пенсії, тому поїхав воювати в Україну як найманець.