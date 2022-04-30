МКІП уже працює над тим, аби на визволених територіях почати відбудовувати ці заклади.

Міністерство культури та інформаційної політики уже верифікувало понад 250 зруйнованих і пошкоджених російськими окупантами закладів культури.

Про це повідомив на прес-конференції в медіацентрі "Україна" міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Ми верифікуємо усі дані про ті заклади культури, які постраждали (від воєнних дій – УНІАН) і зруйновані. Наскільки я пам’ятаю, таких закладів зараз понад 250. Різний ступінь руйнувань", – сказав він.

Міністр зазначив, що МКІП уже працює над тим, аби на визволених територіях почати відбудовувати ці заклади.

"Сподіваюсь, що найближчим часом у нас така можливість з’явиться", – підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, до переліку пошкоджених об'єктів культурної спадщини в Україні увійшли: острів Хортиця в Запоріжжі, Макарівська публічна бібліотека на Київщині, старовинний Будинок вчителя 1925 року на Харківщині та інші пам'ятки. Злочини проти культурної спадщини зафіксовані в 11 областях України та столиці.

Найбільше руйнувань культурної спадщини в Харківській області, Донецькій, Київській, Чернігівській, Луганській та Сумській.

Серед усіх найбільш постраждали релігійні об'єкти.

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