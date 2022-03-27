Морально-психологічний стан противника залишається низьким.

Українські захисники за добу знищили 1 ворожий літак, 8 танків, 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки, 12 БПЛА, 2 ракети та міномет.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

"На Донецькому та Луганському напрямках угрупованням Об’єднаних сил відбито 7 ворожих атак. Українськими воїнами знищено 8 танків, 8 одиниць броньованої та 3 - автомобільної техніки противника, один міномет", - заявили у Генштабі і додали, що втрати загарбників у живій силі уточнюються.

Крім того, повідомляється, що угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу уражено 1 літак, 12 БПЛА різних типів та 2 крилаті ракети. Авіація Повітряних Сил була задіяна для винищувального прикриття військ та об’єктів. Ударна авіація завдала нищівних ударів по визначених командуванням цілях та об’єктах окупантів

У Генштабі зазначають, що окупанти продовжують ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

"Протягом місяця війни ворог зазнав значних втрат... За наявною інформацією, на тимчасово окупованій території автономної республіки Крим, до медичних закладів міста Севастополя щоденно прибуває в середньому від 50 до 100 поранених. Морально-психологічний стан військ противника залишається низьким", - повідомили у Генштабі.

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