'Програма-мінімум для виживання': Залужний назвав умову перемоги України у війні

Інновації на полі бою допомагають Україні завдавати непропорційних втрат ворогу, додав дипломат та колишній головком ЗСУ.

Перемога України сьогодні полягає у тому, щоб не дати Росії диктувати свої умови через війну, пише посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у статті для ZN.UA.

Дипломат наголосив, що саме в цьому полягає "програма-мінімум для виживання" держави.

Залужний підкреслив, що стійкість України у війні на виснаження повністю залежить від ситуації на фронті, яка визначається низкою чинників. Найважливішим є розвиток та впровадження новітніх технологій.

"Швидке опанування цих технологій, їх практична апробація та масштабування дадуть змогу вийти з позиційного глухого кута раніше, ніж це зроблять наші вороги", — зазначив дипломат.

За його словами, Україна компенсує нестачу ресурсів завдяки інноваціям, завдаючи РФ непропорційних втрат. Водночас Росія вже намагається протидіяти цій тенденції.

"Перевага України полягає в її людях, які не лише зупинили ворога, а й перетворили країну на центр інновацій на полі бою", — додав Залужний.

Дипломат підкреслив, що інновації формуватимуть стратегію стійкого опору навіть у затяжній війні, дозволяючи Україні адаптуватися та перетворювати конфлікт на оперативно безглуздий для Росії.

"Вкрай важливо перехопити та зберігати технологічну ініціативу, змушуючи Росію пристосовуватися, витримувати тиск і захищатися", — резюмував Залужний.

Залужний про війну - останні заяви

Як повідомляв УНІАН, раніше головнокомандувач ЗСУ у 2021-2024 роках Валерій Залужний вперше висловився про результат операції ЗСУ у Курській області, назвавши її ціну "занадто високою".

Зокрема, аналізуючи прорив ЗСУ в Курській області, Залужний наголосив, що такі дії, "якщо вони виправдані людськими втратами, з обмеженими цілями, можна провести".

