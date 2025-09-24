Залужний зазначив, що такі дії, "якщо вони виправдані людськими втратами, з обмеженими цілями, можна провести".

Головнокомандувач ЗСУ у 2021-2024 роках Валерій Залужний вперше висловився про результат операції ЗСУ у Курській області, назвавши її ціну "занадто високою". Про це він написав у статті для ZN.UA.

Зокрема, аналізуючи прорив ЗСУ в Курській області, Залужний наголосив, що такі дії, "якщо вони виправдані людськими втратами, з обмеженими цілями, можна провести".

"Витім, практика показала, що ізольований тактичний прорив на вузькій ділянці фронту не приносить необхідного успіху стороні, яка атакує. Війська, що оборонялися, зуміли скористатися і технологічними, і тактичними перевагами і з часом не тільки не дали тактичному прориву перерости в оперативний успіх, а й згодом самі здійснили тактичне просування — також без оперативного успіху", - зазначив він.

Екс-головнокомандувач ЗСУ наголосив, що ціна Курської операції йому невідома, "проте очевидно, що вона була надто високою".

Курська операція ЗСУ

Раніше результати Курської операції прокоментував нинішній головком ЗСУ Олександр Сирський. Він пояснив, що для нього головним завданням було максимальне просування вглиб території противника та утримання тих територій.

Він також зазначав, що Генерал зазначив, що під час боїв у Курській області росіяни втратили вбитими й пораненими 80 000 людей.

