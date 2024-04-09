Нині більшість кораблів на ремонті знаходяться на базі в Севастополі.

Безпосередньо в Чорному та Азовському морях немає російських кораблів, розповів в ефірі телемарафону речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

"Але носії крилатих ракет у кількості десяти одиниць досі перебувають в акваторії. Проте, вони обмежені в своїх діях. Вони знаходяться на військово-морській базі в Новоросійську. Закрилися там і чекають. Єдине, до чого вони додумалися з новим командувачем – це випустити один підводний човен проекту "Варшавянка", їх у них три залишається в строю. Для того, щоб випустити крилаті ракети. Протягом більш ніж пів року це був другий підтверджений факт застосування носія крилатих ракет. І одразу він повернувся на базу, закрилися вони там за загородженнями", – розповів Плетенчук.

Він також додав, що велика частина Чорноморського флоту РФ досі перебуває у Севастополі.

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"Там залишаються всі ремонтні бази. І, відповідно, все, що перебуває на ремонті – це щонайменше 15 одиниць, вони досі в Криму. Треба враховувати цю небезпеку. Стосовно інших пунктів базування. В Сочі вони не змогли його експлуатувати, адже це цивільний порт, там немає логістичної інфраструктури та систем захисту. База в Абхазії – вона для берегової охорони ФСБ. І здебільшого лише вони там знаходяться. Адже вона доволі маленька", – каже Плетенчук.

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Раніше Плетенчук також прокоментував пожежу на двох кораблях РФ – "Єкатеріна Вєлікая" та "Сєрпухов". За його словами, ці дві події мають дещо спільне.

Напередодні стало відомо, що ГУР провело вдалу операцію, завдавши ударів безпілотниками по авіаційному центру у Борисоглєбську. Внаслідок атаки зафіксовано значні пошкодження головного виробничого цеху.

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