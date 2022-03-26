Зокрема зруйновано близько 4,5 тис. житлових будинків, і щогодини ці дані збільшуються.

Російські окупанти з початку військового вторгнення зруйнували в Україні близько 4,5 тис. житлових будинків та 100 заводів і підприємств.

Про це під час брифінгу повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Остаточний підрахунок інфраструктурного збитку можна буде зробити після припинення військових дій і розмінування територій, каже посадовець.

"Я не буду надавати конкретні цифри. Мова йде про десятки мільярдів доларів попередньо. Потенційно ми можемо перейти і на більші показники. По категоріях зруйнованого та пошкодженого майна – мова йде приблизно про 4,5 тис. житлових будинків, близько 100 заводів і підприємств, близько 400 закладів освіти, 150 закладів охорони здоров'я", – сказав він.

В уряді України 15 березня заявили, що наразі на відновлення в країні всього, що понівечив агресор, попередньо потрібно 565 мільярдів доларів США.

"Власне, це ті кошти, які будуть потрібні, щоб відновлювати нашу державу - і за рахунок коштів репатріації РФ, і за рахунок коштів наших партнерів", – сказав прем'єр Шмигаль

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