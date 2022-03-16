В уряді підрахували прямі одноразові втрати України внаслідок війни на цей час.

Згідно з попередніми розрахунками, наразі на відновлення в Україні всього, що понівечив агресор, попередньо потрібно понад 500 мільярдів доларів США.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль після зустрічі з главами урядів Польщі, Словенії та Чехії. На цій зустрічі зокрема обговорили питання підтримки України в майбутньому.

"Ми говоримо про те, що вже сьогодні ЄС дає потужну підтримку. І кожна з представлених сьогодні тут країн дає потужну підтримку… І ми очікуємо підтримку з точки зору фінансування відбудови України. Ми закликаємо весь світ допомогти Україні завершити цю війну, наповнити фонди відновлення нашої держави. І відновити. Ми вдячні за допомогу й підтримку, яку десятки держав та мільйони людей по всьому світу вже надають Україні", - наголосив прем'єр-міністр.

За його словами, в уряді України вже створена й працює відповідна група, яка займається оцінкою втрат для економіки внаслідок російської агресії.

"Попередні розрахунки говорять, що наразі прямі одноразові втрати для України становлять 565 мільярдів доларів США. Власне, це ті кошти, які будуть потрібні, щоб відновлювати нашу державу - і за рахунок коштів репатріації РФ, і за рахунок коштів наших партнерів", - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що українській уряд буде працювати над тим, аби кошти та майно Росії за кордоном були заарештовані. "Ми віримо, що країни-партнери так само долучаться до цього масштабного плану", - зазначив він.

Нагадаємо, радник президента з економічних питань Олег Устенко заявив, що на відновлення України після війни піде половина російського ВВП.

Він також прокоментував рішення про націоналізацію майна. "Не думаю, що можна багато з цього отримати, хоча це і правильний крок. Рішення РНБО наразі було б достатньо для початку націоналізації", - сказав експерт.

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