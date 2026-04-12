'Великоднє перемир'я' по-російськи: Генштаб розкрив кількість порушень режиму тиші

Ворог не припинив бойових дій на фронті.

Попри заявлене Росією великоднє перемир’я, бойові дії на фронті не припинилися. Станом на ранок 12 квітня на фронті відбулося понад 2 тисячі випадків порушення режиму припинення вогню. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Станом на 7 ранку 12 квітня зафіксовано 2299 випадків порушення режиму припинення вогню. А саме: 28 штурмових дій противника, 479 ворожих обстрілів, 747 ударів дронами-камікадзе ("Ланцет", "Молнія") та 1045 ударів fpv-дронами. Ударів ракетами, керованими авіабомбами, БпЛА типу "Шахед" не було", - йдеться у повідомленні.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав 58 авіаційних ударів, скинувши 184 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8458 дронів-камікадзе та здійснив 2947 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 123 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по району населеного пункту Підгаврилівка у Дніпропетровській області. На Запоріжжі від авіаударів постраждали Воздвижівка, Цвіткове, Копані, Чарівне, Рівне, Обще, Омельник. Також ворог бив по місту Херсон.

Порушення перемир’я

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 11 квітня, російські окупаційні війська атакували українську евакуаційну групу в Запорізькій області. Сталося це вже під час дії оголошеного Кремлем "перемирʼя". Так, противник завдав удару близько 17:30, тоді як "перемирʼя" мало розпочатися о 16:00.

Також у ніч на Великдень російські окупанти підступно атакували медичний автомобіль у Глухівській громаді Сумської області. Постраждали троє медиків.

Вас також можуть зацікавити новини: