Вчені вперше вилучили генетичний матеріал Homo erectus: що вдалося з’ясувати

Нові результати допомагають краще зрозуміти складний етап еволюції людини.

Вчені вперше дослідили генетичну інформацію, вилучену з викопних решток Homo erectus. Результати свідчать, що древній родич людини міг бути тісно пов'язаний з денисівцями і навіть опосередковано з сучасними людьми.

Зокрема, були досліджені останки Homo erectus віком 400 тис. років, знайдені в Китаї. Фу Сяомей, дослідник з Китайської академії наук, та його колеги витягли білки із зубної емалі шести особин. Хоча ДНК раніше не витягували з викопних решток такого віку, білки є більш довговічними, що відкриває новий спосіб вивчення еволюції людини, пише ng.24.hu.

Одним із найцікавіших результатів аналізу стало виявлення двох унікальних варіантів амінокислот. Один зустрічався виключно у особин Homo erectus, а інший був виявлений також у денисівців. За словами дослідників, ця генетична спадщина дісталася й деяким групам Homo sapiens у результаті змішання з денисівцями. Результати дослідження розкривають нові аспекти еволюції людини.

Homo erectus був першим предком сучасних людей за межами Африки, який покинув континент близько 1,8 млн років тому і поширився по Євразії. Він мав відносно великий мозок, виготовляв складні кам'яні знаряддя і існував надзвичайно довго – він зник близько 108 тис. років тому.

Дослідження також порушує нові питання. Справа в тому, що в епоху середнього плейстоцену (приблизно від 774 000 до 129 000 років тому) в Африці та Євразії одночасно жили кілька груп людей, включаючи Homo erectus, неандертальців, денисівців і ранніх Homo sapiens. Цей період часто називають хаосом середнього плейстоцену, оскільки вченим вкрай складно зрозуміти, як ці групи співіснували.

Палеоантрополог з Університету Вісконсін-Медісон Джон Хокс вважає, що нові дані свідчать про те, що еволюція людини була скоріше результатом змішання різних популяцій, ніж результатом існування окремих видів.

Хоча дослідники досі не можуть точно реконструювати еволюційну історію Homo erectus, отримані результати надають додаткові докази того, що генеалогічне дерево людини набагато складніше і різноманітніше, ніж раніше вважали вчені.

