Особливо активо бойові дії продовжуються на східному відтинку фронту.

Російська армія не дотримується заявленого Кремлем "великоднього перемир’я" та продовжує обстрілювати позиції Сил оборони. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони (ЦПД РНБО) Андрій Коваленко.

"На всіх напрямках росіяни продовжують вести вогонь, як і раніше. Найбільше - на Сході", – написав він у своєму Телеграм-каналі.

На його переконання, росіяни лише вдають із себе "миротворців", а насправді здійснюють інформаційну операцію, "продовжуючи стріляти без зупинки". На думку Коваленка, мета полягає у тому, аби звинуватити Україну у зриві перемир’я.

Відео дня

Про порушення росіянами власного ж "перемир’я" повідомляє військовослужбовець ЗСУ із позивним "Алекс", який веде телеграм-блог під назвою "Офіцер+".

"Нам тільки що позицію декілька стволів розносили дуже плотно. [Нічогеньке] таке перемирʼя", – пише він.

Путін оголосив про тимчасове перемир’я

Як писав УНІАН, раніше сьогодні російський диктатор Володимир Путін оголосив про те, що Росія починає "великоднє перемир’я" із вечора суботи до опівночі з неділі на понеділок. При цьому він наголосив, що росіяни будуть дотримуватися цього перемир’я лише у випадку, якщо його буде дотримуватися українська армія.

Згодом на заяву Путіна відреагував Владимир Зеленский. Він зазначив, що заява російського диктатора супроводжувалася атакою російських дронів-камікадзе, що наочно свідчить про справжні наміри Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: