Російська армія не дотримується заявленого Кремлем "великоднього перемир’я" та продовжує обстрілювати позиції Сил оборони. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони (ЦПД РНБО) Андрій Коваленко.
"На всіх напрямках росіяни продовжують вести вогонь, як і раніше. Найбільше - на Сході", – написав він у своєму Телеграм-каналі.
На його переконання, росіяни лише вдають із себе "миротворців", а насправді здійснюють інформаційну операцію, "продовжуючи стріляти без зупинки". На думку Коваленка, мета полягає у тому, аби звинуватити Україну у зриві перемир’я.
Про порушення росіянами власного ж "перемир’я" повідомляє військовослужбовець ЗСУ із позивним "Алекс", який веде телеграм-блог під назвою "Офіцер+".
"Нам тільки що позицію декілька стволів розносили дуже плотно. [Нічогеньке] таке перемирʼя", – пише він.
Путін оголосив про тимчасове перемир’я
Як писав УНІАН, раніше сьогодні російський диктатор Володимир Путін оголосив про те, що Росія починає "великоднє перемир’я" із вечора суботи до опівночі з неділі на понеділок. При цьому він наголосив, що росіяни будуть дотримуватися цього перемир’я лише у випадку, якщо його буде дотримуватися українська армія.
Згодом на заяву Путіна відреагував Владимир Зеленский. Він зазначив, що заява російського диктатора супроводжувалася атакою російських дронів-камікадзе, що наочно свідчить про справжні наміри Росії.