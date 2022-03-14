У полоні залишається Мелітопольський міський голова, досі невідома доля мера Дніпрорудного.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла про обшук у голови Мелітопольської районної ради Сергія Прийми, якого опісля викрали.

Про це вона сказала у своєму відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі Офісу президента України.

"Сьогодні стала відома інформація про те, що вчора окупанти прийшли додому з обшуком до голови Мелітопольської районної ради Прийми Сергія Миколайовича. Обшук проводило 8 осіб. Забрали документи Сергія Миколайовича, усі мобільні пристрої. Та вимагали паролі до них", - розповіла Верещук.

Після обшуку, наголосила урядовець, Прийму "забрали у невідомому напрямку".

"Залишається у примусовому полоні Мелітопольський міський голова Іван Федоров. Досі невідома доля дніпрорудненського міського голови Євгена Матвєєва, якого окупанти викрали 13 березня зранку. Залишається в полоні у Гостомелі на склозаводі... і рятувальник Олексій Данченко", - констатувала Верещук.

Як вже повідомляв УНІАН, голову районної ради у Мелітополі російські загарбники викрали 13 березня.

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