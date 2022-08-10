Вибухи на аеродромі в Новофедорівці на території тимчасово окупованого Криму зменшать підтримку флоту окупантів з повітря. Російській авіації стане складніше здійснювати патрулювання і наносити ракетні удари.
Такою інформацією поділився спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі порталу "РБК Україна".
"Ці [знищені] літаки здійснювали більше патрулювання, а також завдавали ударів авіаційними ракетами, такими як Х-59, Х-58, можливо Х-31, які злітали з аеродрому у Новофедорівці та часто курсували до острова Зміїний, коли він ще був під окупацією, та надавали повітряну підтримку тим флотам — Чорноморському та Каспійському. Це було важливо для окупантів, тепер вони будуть отримувати менше підтримки", — розповів Гнат.
Як повідомляв УНІАН, вчора, 10 серпня, були нанесені удари по аеродрому в Новофедорівці на території Криму. Українська сторона заперечує своє причастя до вибухів, хоч і задоволена результатом.
Внаслідок атаки вдалося знищити дев'ять ворожих літаків, про що розповіли у Командуванні ПС ЗСУ. А голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич додав, що аеродром виведений з ладу.
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