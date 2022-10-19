Над містом ППО збила кілька ворожих ракет.

У Києві не зафіксовано жодних руйнувань та жертв під час повітряної тривоги, яка була оголошена у столиці о 12.49 19 жовтня 2022.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Нагадується, що повітряна тривога у столиці тривала 3 години 31 хвилину.

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"Жодних руйнувань та жертв під час повітряної тривоги — не зафіксовано. Дякуємо нашим силам протиповітряної оборони", - зазначили у КМДА.

Війна в Україні: ситуація у Києві

Як повідомляв УНІАН, раніше мер столиці Віталій Кличко поінформував, що над містом ППО збила кілька ворожих ракет.

Згодом у Київський обласній військовій адміністрації зазначили, що серед збитих над областю ворожих повітряних цілей є й іранські безпілотники.

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що станом на 15.30 сьогодні, 19 жовтня, українські військові знищили 4 із 6 випущених російськими окупантами крилатих ракет та 10 безпілотників.

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