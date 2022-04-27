Наразі Росія прагне завоювати території аж до Придністров’я, яку Путін може презентувати як "Новоросію", основу для нової російської імперії.

Російська війна в Україні загрожує перерости в нову небезпечну фазу - серія загадкових вибухів у Молдові підняла загрозу перекидання війни Росії в Україні на нову територію з непередбачуваними наслідками.

Про це пише The Guardian. Зростають побоювання через те, що відокремлений регіон Молдови буде втягнутий у війну в Україні.

Перехід Росії до Придністров’я створить безпосередню загрозу для суверенітету Молдови, країни з населенням 2,6 мільйона людей, яка демонструє все більший інтерес до вступу до НАТО.

Це також загрожує Одесі, українському портовому місту, яке розташоване на узбережжі Чорного моря між Молдовою та окупованим Росією Херсоном.

У міру розвитку війни в Україні сторони конфлікту перевизначають свої цілі. Наразі Росія прагне завоювати території аж до Придністров’я, яку Путін може презентувати як "Новоросію", основу для нової російської імперії.

"З початком цієї нової фази війни відокремлюється буфер, який досі утримував НАТО і Росію від прямого ворожого контакту під час холодної війни і після. І якщо вибухи в Придністров’ї є ознаками нового путінського гамбіту, Молдова може виявитися наступним полігоном, де цей небезпечний новий світ дасть про себе знати", - пишуть аналітики.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією української розвідки, 25 квітня спецслужби РФ організували провокацію з вибухами у столиці невизнаної "Придністровської Молдавської республіки", де прогриміла серія вибухів.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що вибухи у Придністров'ї та спроби ескалації пов'язані з силами всередині невизнаного регіону. Вона підкреслила, що Кишинів не має жодних планів блокади Придністров'я.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до можливої агресії РФ з території окупованої Молодови.

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