В американському Міноборони не захотіли говорити, що могло спровокувати вибухи в Криму наприкінці жовтня.

У Міноборони США (Пентагон) підтвердили, що в захопленому Росією Севастополі наприкінці жовтня були вибухи.

Штати відстежують повідомлення щодо можливого нападу на кораблі Чорноморського флоту РФ, розповів високопоставлений представник Пентагону, пише CNN.

"Ми дійсно вважаємо, що там (в Севастополі - Ред.) були вибухи, але я не буду ділитися оцінкою збитку...", - заявив чиновник.

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Представник оборонного відомства також не захотів говорити, що могло стати причиною інциденту.

Вибух у Севастопольській бухті 2022 - найважливіші новини

РФ захопила український Крим у 2014 році і зробила з курортного півострова військову базу. Майже весь світ не визнав анексію Криму законною.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко 29 жовтня повідомив, що в Севастопольській бухті вибухнули чотири кораблі ЧФ Росії, зокрема, десантний корабель і флагман - фрегат "Адмірал Макаров".

Російське Міноборони стверджувало, що кораблі українська сторона атакувала безпілотниками. За даними російського відомства, унаслідок нападу трохи пошкоджено лише морський тральщик "Іван Голубець".

Російська сторона назвала те, що трапилося, "терактом" і зробила його причиною для виходу із "зернової угоди", завдяки якій Чорним морем здійснювався експорт української агропродукції.

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони і оборони півдня Наталія Гуменюк говорила, що у Севастополі вибухи могли статися через невдалий запуск ракет протиповітряної оборони.

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