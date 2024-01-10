Впродовж чотирьох днів 30 осіб здалися у полон, а сам процес завжди відбувається по-різному.

На фронті значно зросла кількість російських військовослужбовців, які відмовляються йти у наступ та здаються в полон. Через це вище командування окупантів погрожує розстрілами та здійснює фізичне насилля над ними. Про це розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун телеканалу "Еспресо".

"Нещодавно близько 40 окупантів самовільно покинули окопи та намагалися втекти зі зброєю в бік Криму. Тобто, йдеться про цілий взвод армії РФ. Була інформація, що їх виловлюють і намагаються повернути назад", - розповів речник ЗСУ.

Через те, що окупанти відмовляються йти в наступ, на позиції прибувають представники вищого командування Росії, щоб їх залякувати, погрожуючи розстрілами та застосовуючи фізичне насилля.

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"Так вони стимулюють окупантів до проведення штурмових дій. Вони принижують їх як морально, так і фізично. Свіжомобілізовані, які тільки потрапили на фронт, ще не бачили тих жахіть і нічого не розуміють. Тому відмовляються йти у наступ ті, що вже були на штурмах, вижили якимось чином, але повертатись туди знову їм страшно", - додав Штупун.

Він стверджує, що окупанти відмовляються йти в наступ через похолодання та санітарні умови на фронті.

"Вони погоджуються стояти в обороні, але йти в наступ, проводити штурмові дії не хочуть. Адже, навіть незначне поранення при морозах і нинішньому рівні польової медицини РФ, завершується в більшості випадків смертю", - пояснив речник.

За його словами, впродовж чотирьох днів 30 осіб здалися у полон, а сам процес завжди відбувається по-різному.

"Інколи це залишки штурмових груп. Наприклад, йде група з 10 людей, 7 з яких загинуло, а інші йдуть за квадрокоптерами до наших позицій. Оператори БПЛА їх ведуть, щоб вони здавалися в полон. Інколи наші розвідувальні групи або штурмові підрозділи захоплюють зненацька на деяких позиціях. Деякі виходять за домовленістю по програмі "Хочу жити", але в основному росіяни здаються в бою", - розповів Штупун.

Здача росіян у полон - деталі

Станом на грудень 2023 року в український полон через гарячу лінію проекту "Хочу жить" здалися понад 220 російських солдатів.

Про це розповів представник відділу у справах військовополонених Головного управління розвідки Міноборони України Віталій Матвієнко. Ще понад 1000 справ зараз перебувають на розгляді, зазначив він.

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