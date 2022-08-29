Між деякими містами працюють шатли.

Відновлювальні роботи на залізниці поблизу Тернополя тривають.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє "Укрзалізниця".

"Відновлювальні роботи поблизу Тернополя тривають, ми оновлюємо перелік та час затримки поїздів тут: uz-vezemo.com. Працюють шатли між Козятином, Вінницею та Хмельницьким, Шепетівкою та Хмельницьким, а по Тернополю всіх, хто зараз на станції, забирає на борт поїзд 58/60", - мовиться у дописі.

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Зазначається, що тих, хто прибуде на станцію пізніше (пасажири з рейсів 82 та 50), о 02:00 забере потяг 56 у напрямку столиці.

Крім того, повідомляється, що ранковий приміський рейс 6201 Підволочиськ-Тернопіль буде відправлено з Максимівки о 06:20, а пасажирів з Підволочиська буде підвезено автобусним трансфером.

"Не забувайте попереджати провідників про подальші пересадки, ми у свою чергу тримаємо зв'язок з польськими та чеськими перевізниками: зробимо все, щоб стиковки відбулися. Якщо ж ви скасували поїздку, то повернення 100% коштів за невикористані квитки можливе безпосередньо у касі вокзалу", - зауважили в "УЗ".

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня "Укрзалізниця" повідомила, що через сходження вантажних вагонів на дільниці Підволочиськ - Максимівка (Львівська залізниця) очікується зміна маршруту і, відповідно, затримка ряду поїздів.

Пізніше в "УЗ" зазначили, що через сходження вантажних вагонів на ділянці від Тернополя до Хмельницького, Жмеринки, Вінниці та Козятина рух буде обмежено для всіх поїздів львівського напрямку.

Згодом "Укрзалізниця" оновила перелік поїздів, які прямуватимуть із затримкою орієнтовно 4-5 годин через відновлення колії поблизу Тернополя.

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