Маючи дозволи на виїзд до Євросоюзу, вони ввозили до України гумдопомогу для потреб ЗСУ та внутрішньо переміщених осіб, яку потім реалізовували на території власних домогосподарств.

На Тернопільщині поліція викрила групу осіб, які продавали гуманітарну допомогу: реалізовували в основному товари військового призначення – плитоноски, військовий одяг тощо.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Так, четверо чоловіків, маючи дозволи на виїзд до Європейського союзу, ввозили до України гуманітарну допомогу для потреб Збройних сил України та внутрішньо переміщених осіб.

На ділі завезені вантажі розподілялись між учасниками злочинної групи та реалізовувались на території їх власних домогосподарств.

Повідомляється, що 14 липня правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків та вилучили гуманітарну допомогу: формений одяг, розгрузки, тактичні окуляри, ножі, продукти харчування, засоби особистої гігієни, речі для немовлят, аптечки та медикаменти, серед яких сильнодіючий лікарський засіб "Трамадол".

Сума вилученого майна орієнтовно становить два мільйони гривень. Вирішується питання про повідомлення фігурантам підозри за ч. 3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ​у Києві викрили підпільну "типографію", де підробляли довідки для військовозобов'язаних.

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