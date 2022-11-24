Це питання обговорювали під час засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі готуються додаткові рішення щодо збереження зв'язку під час ударів по енергосистемі.

Як заявив президент у вечірньому відеозверненні, це питання було одним із тих, які обговорили під час засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

"Провів сьогодні чергове засідання Ставки. Питання енергетики та зв’язку проаналізували дуже детально. І щодо захисту енергосистеми від нових російських ударів, і відновлювальні роботи, і щодо постачання техніки та залучення фахівців", – зазначив він.

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Зеленський зауважив, що окрему увагу приділили системі зв’язку.

"Хоч би що планували терористи, маємо зберегти зв’язок. Росія хоче, щоб українці не просто опинилися без світла й тепла... Терористи хочуть ізолювати нас одне від одного й зробити так, щоб ми не відчували одне одного. Тому це фундаментальне питання. І щодо цього питання будуть іще додаткові рішення. Готуємо їх", – додав глава держави.

Він також подякував Євросоюзу та особисто президенту Європарламенту Роберті Мецолі за розпочату програму "Генератори надії".

"Це дасть нам змогу використати можливості горизонтальної співпраці у Європі – з містами, з бізнесами – й забезпечити Україну необхідним зараз енергообладнанням", – сказав Зеленський.

Ситуація в енергосистемі України

На тлі масованого ракетного удару з боку РФ по території України 23 листопада 2022 року низка регіонів залишилася без електропостачання. Крім того, станом на 24 листопада в Україні працює лише 44% базових станцій мобільних операторів.

Як заявив міністр енергетики Герман Галущенко, в енергосистемі України відбувся блекаут. Він зазначив, що енергетичну систему України вдалося об'єднати близько 4:00 24 листопада.

Водночас в НЕК "Укренерго" зазначили, що енергосистема поступово відновлюється після сьомої масованої хвилі російських ракетних ударів. У першу чергу заживляють об'єкти енергетичної інфраструктури.

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