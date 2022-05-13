Денісова зауважила, що Україна не визнає жодних російських документів, які нав’язала країна-агресорка.

Росіяни продовжують примусову паспортизацію громадян України, яких силою вивезли на тимчасово окуповану територію АР Крим із Херсонської та Запорізької областей.

Про це повідомила уповноважена ВР України з прав людини Людмила Денісова у своєму телеграм-каналі.

Зазначається, що окупаційна влада півострова зробила чергову картинку для пропагандистського телебачення рашистів, продемонструвавши як 10 осіб, котрі прибули до Криму з тимчасово окупованих районів материкової частини України, отримали російський аусвайс за спрощеною системою.

За її словами, із примусово переміщеними на окупований півострів українцями проводиться "роз’яснювальна" робота про необхідність отримання російського паспорта, оскільки без "документів", які посвідчують особу, проживати на території Криму їм не дозволять.

Також українські громадяни потрапляють до фільтраційних таборів, де в них забирають паспорти громадян України і видають документ на тимчасове проживання.

Всі українці, які примусово отримали російські аусвайси є громадянами України. Наша держава не визнає жодних російських документів, які нав’язала рф.

Раніше Зеленський запевнив, що Україна ніколи не визнає Крим російським. За словами президента, Росія не відповіла на пропозицію врегулювати питання Криму упродовж 10 років.

Водночас, йдуть розмови щодо знищення Кримського мосту, який з'єднує країну-агресорку з тимчасово окупованим нею півостровом. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, це може статися "щойно буде можливість".

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