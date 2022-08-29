Загарбник поскаржився на командування на місцях

Дружина окупанта намагалася розкрити собі вени, щоб повернути чоловіка з війни. Загарбник в свою чергу нарікає на"погане керівництво".

Про це свідчить розмова, яку перехопили СБУ.

Жінка розповіла своєму чоловікові, який воює в Україні, що різала собі вени і просить його "не лаятися". У свою чергу окупант відповідає, що його не виведуть з України, навіть якщо "вона зробить це з собою", і скаржиться на "погане керівництво".

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"Я дзвонила цьому начальству, і він сказав, що виводять тільки 200-х, 300-х або якщо хтось помирає", - заявила жінка.

Крім того, загарбник скаржиться на командування на місцях і говорив про те, що деякі окупанти в Україні "доходять до відчаю і готові кинути гранату в окоп командиру полку".

Як раніше повідомляв УНІАН, Українська військова розвідка перехопила розмову російського окупанта, в якій той поскаржився другу на постійні обстріли українською артилерією і безліч убитих загарбників.

Варто зазначити, що станом на 29 серпня загальні втрати Російської Федерації в Україні з дня повномасшбаного вторгнення, тобто з 24 лютого, вже склали приблизно понад 47 тисяч осіб.

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