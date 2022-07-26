Зберігається загроза ракетно-авіаційних ударів з території і повітряного простору Білорусі.

Ворожі війська з території Білорусі проводили повітряну розвідку у напрямках Луцька та Ковеля.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Волинському та Поліському напрямках, в збройних силах республіки Білорусь, було проведено тренування зі зв’язку пунктів управління. З території цієї країни відзначалося ведення повітряної розвідки БПЛА оперативно-тактичного рівня у напрямках на міста Луцьк та Ковель Волинської області", йдеться у повідомленні.

Зберігається загроза ракетно-авіаційних ударів з території і повітряного простору Білорусі.

Зазначимо, що починаючи з кінця квітня 2022 армія Білорусі, з якою межує, зокрема, і Волинська область, проводить різні навчання. Людям вручають повістки та масово викликають у військкомати. Білорусь зосередила до семи батальйонів біля кордону. Влада Київської області заявляє, що до можливого повторного наступу окупантів з території Білорусі підготовлено. Станом на початок липня Генштаб ЗСУ не бачив, щоб Білорусь готувала ударні угруповання.

25 липня у Волинській області збили два безпілотники. Уламки одного з них впали на будинки, внаслідок чого одна людина загинула.

Раніше перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін наголошував, що Київ готується до найгірших сценаріїв щодо участі Білорусі у війні проти України. За його словами, попри те, що Лукашенко поки усіляко уникає ще більшої залученості до бойових дій проти України, роль Білорусі може стати активнішою.

Вас також можуть зацікавити новини: