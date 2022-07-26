Ворожі війська з території Білорусі проводили повітряну розвідку у напрямках Луцька та Ковеля.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.
"На Волинському та Поліському напрямках, в збройних силах республіки Білорусь, було проведено тренування зі зв’язку пунктів управління. З території цієї країни відзначалося ведення повітряної розвідки БПЛА оперативно-тактичного рівня у напрямках на міста Луцьк та Ковель Волинської області", йдеться у повідомленні.
Зберігається загроза ракетно-авіаційних ударів з території і повітряного простору Білорусі.
Зазначимо, що починаючи з кінця квітня 2022 армія Білорусі, з якою межує, зокрема, і Волинська область, проводить різні навчання. Людям вручають повістки та масово викликають у військкомати. Білорусь зосередила до семи батальйонів біля кордону. Влада Київської області заявляє, що до можливого повторного наступу окупантів з території Білорусі підготовлено. Станом на початок липня Генштаб ЗСУ не бачив, щоб Білорусь готувала ударні угруповання.
25 липня у Волинській області збили два безпілотники. Уламки одного з них впали на будинки, внаслідок чого одна людина загинула.
Раніше перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін наголошував, що Київ готується до найгірших сценаріїв щодо участі Білорусі у війні проти України. За його словами, попри те, що Лукашенко поки усіляко уникає ще більшої залученості до бойових дій проти України, роль Білорусі може стати активнішою.