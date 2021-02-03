Втрат серед українських військових немає.

На Донбасі сьогодні зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це йдеться у вечірньому зведенні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Протягом поточної доби, 3 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", біля Гнутового, окупанти відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

При цьому, про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

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"Бойових втрат серед українських захисників немає", - йдеться у зведенні.

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Автор: Віталій Саєнко