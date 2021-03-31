Голова української делегації у Тристоронній контактній групі із врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук запропонував представникам Російської Федерації з 1 квітня забезпечити дотримання всеосяжного режиму припинення вогню, але російська делегація не підтримала ініціативу.
Про це українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі повідомляє у соціальній мережі Facebook за підсумками сьогоднішнього загального засідання ТКГ на рівні глав делегацій.
Зокрема, засідання розпочалось із пропозиції Кравчука "забезпечити з 00.00 1 квітня дотримання повного та всеосяжного збереження режиму припинення вогню, грубе порушення якого російською стороною минулого тижня забрало життя чотирьох українських військовослужбовців".
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При цьому, цю пропозицію підтримали спецпредставник глави ОБСЄ Хайді Ґрау та координатор підгрупи з безпеки глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Яшар Халіт Чевік.
Так, Чевік "запропонував прийняти спільну узгоджену заяву ТКГ, в якій підтвердити прагнення сторін посилити режим припинення вогню та врятувати життя цивільних осіб та військового персоналу".
Як заявила українська делегація, двоє з трьох представників ТКГ внесли конкретні пропозиції щодо забезпечення повернення до повного та всеосяжного режиму припинення вогню.
"На жаль, ані пропозиція Леоніда Кравчука, ані представників ОБСЄ не знайшли підтримки з боку російської делегації", - наголошується у заяві.
Також підкреслюється, що "це відбулося, попри відповідні заяви лідерів ФРН та Франції, в яких вони вчора підкреслили необхідність дотримуватися режиму припинення вогню на Донбасі".
У цьому зв'язку Кравчук заявив: "Не розумію, чому Російська делегація не вважає за необхідне зосередитися на збереженні життя людей".
Загострення на Донбасі
- 26 березня на Донбасі, біля населеного пункту шуми в результаті обстрілу з боку російських окупаційних сил четверо військовослужбовців Збройних сил України загинули, ще двоє отримали поранення.
- У зв'язку з цим президент Володимир Зеленський доручив представникам України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі ініціювати невідкладне засідання підгрупи з безпеки, а також терміново обговорити це питання на рівні радників лідерів «нормандського формату».
- Також глава держави планував найближчим часом провести бесіди з усіма лідерами "нормандської четвірки".
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