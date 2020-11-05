План української сторони в ТКГ із створення умов для виборів в ОРДЛО сьогодні буде передано спецпредставникові ОБСЄ.

План України щодо Донбасу "розходиться" з змістом і послідовністю дій, передбачених Мінськими угодами.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Я так розумію, що там йдеться про зовсім іншу субстанцію, яка відрізняється від субстанції, від змісту і послідовності, зафіксованої в Мінських домовленостях", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, чи готова російська сторона піти на демілітаризацію регіону і передачу кордону, щоб провести вибори в ОРДЛО 31 березня 2021 року.

Він наголосив, що не володіє інформацією, чи був цей план переданий російській стороні, але поки що робить висновок про "певні розбіжності з Мінським комплексом заходів".

На уточнююче запитання УНІАН, чи означає, що Росія скаже "ні" новим ініціативам, Пєсков заявив: "Я не знаю, чи переданий цей план і чи отриманий російською стороною, і чи вивчений він, що безумовно необхідно, щоб сформулювати позицію, але перша реакція, яку я озвучив, сама напрошується".

Говорячи про зустріч очільників держав на рівні "нормандського формату", він наголосив, що "зустріч очільників держав заради зустрічі відбуватися не може, а може відбуватися заради певного результату".

Читайте такожКремль не хоче уточнювати Мінські угоди, незважаючи на "різні трактування"

"Результат, щонайменше, має полягати у підбитті підсумків виконання раніше досягнутих домовленостей між главами держав і урядів", - сказав Пєсков.

Він наголосив, що домовленості, досягнуті в Парижі, поки що не реалізовані за всіма пунктами.

П'ять пунктів нового Плану дій щодо Донбасу

Раніше голова делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук повідомив ЗМІ, що українська сторона підготувала план для створення умов для проведення місцевих виборів в ОРДЛО 31 березня 2021 року.

Планом передбачено припинення збройного конфлікту, повна демілітаризація ОРДЛО і розпуск незаконних збройних формувань. Після цього Україна повинна взяти під контроль кордон з РФ і забезпечити на цих територіях нормальну життєдіяльність.

За словами Кравчука, сьогодні цей план буде направлений координатору ТКГ, спецпредставнику чинного голови ОБСЄ Хайді Грау.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Роман Цимбалюк