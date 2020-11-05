План України щодо Донбасу "розходиться" з змістом і послідовністю дій, передбачених Мінськими угодами.
Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.
"Я так розумію, що там йдеться про зовсім іншу субстанцію, яка відрізняється від субстанції, від змісту і послідовності, зафіксованої в Мінських домовленостях", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, чи готова російська сторона піти на демілітаризацію регіону і передачу кордону, щоб провести вибори в ОРДЛО 31 березня 2021 року.
Він наголосив, що не володіє інформацією, чи був цей план переданий російській стороні, але поки що робить висновок про "певні розбіжності з Мінським комплексом заходів".
На уточнююче запитання УНІАН, чи означає, що Росія скаже "ні" новим ініціативам, Пєсков заявив: "Я не знаю, чи переданий цей план і чи отриманий російською стороною, і чи вивчений він, що безумовно необхідно, щоб сформулювати позицію, але перша реакція, яку я озвучив, сама напрошується".
Говорячи про зустріч очільників держав на рівні "нормандського формату", він наголосив, що "зустріч очільників держав заради зустрічі відбуватися не може, а може відбуватися заради певного результату".
Читайте такожКремль не хоче уточнювати Мінські угоди, незважаючи на "різні трактування"
"Результат, щонайменше, має полягати у підбитті підсумків виконання раніше досягнутих домовленостей між главами держав і урядів", - сказав Пєсков.
Він наголосив, що домовленості, досягнуті в Парижі, поки що не реалізовані за всіма пунктами.
П'ять пунктів нового Плану дій щодо Донбасу
- Раніше голова делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук повідомив ЗМІ, що українська сторона підготувала план для створення умов для проведення місцевих виборів в ОРДЛО 31 березня 2021 року.
- Планом передбачено припинення збройного конфлікту, повна демілітаризація ОРДЛО і розпуск незаконних збройних формувань. Після цього Україна повинна взяти під контроль кордон з РФ і забезпечити на цих територіях нормальну життєдіяльність.
- За словами Кравчука, сьогодні цей план буде направлений координатору ТКГ, спецпредставнику чинного голови ОБСЄ Хайді Грау.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram