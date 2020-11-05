Пєсков заявив, що план України по Донбасу "розходиться" з Мінськими угодами / REUTERS

План України щодо Донбасу "розходиться" з змістом і послідовністю дій, передбачених Мінськими угодами.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Я так розумію, що там йдеться про зовсім іншу субстанцію, яка відрізняється від субстанції, від змісту і послідовності, зафіксованої в Мінських домовленостях", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, чи готова російська сторона піти на демілітаризацію регіону і передачу кордону, щоб провести вибори в ОРДЛО 31 березня 2021 року.

Він наголосив, що не володіє інформацією, чи був цей план переданий російській стороні, але поки що робить висновок про "певні розбіжності з Мінським комплексом заходів".

На уточнююче запитання УНІАН, чи означає, що Росія скаже "ні" новим ініціативам, Пєсков заявив: "Я не знаю, чи переданий цей план і чи отриманий російською стороною, і чи вивчений він, що безумовно необхідно, щоб сформулювати позицію, але перша реакція, яку я озвучив, сама напрошується".

Говорячи про зустріч очільників держав на рівні "нормандського формату", він наголосив, що "зустріч очільників держав заради зустрічі відбуватися не може, а може відбуватися заради певного результату".

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"Результат, щонайменше, має полягати у підбитті підсумків виконання раніше досягнутих домовленостей між главами держав і урядів", - сказав Пєсков.

Він наголосив, що домовленості, досягнуті в Парижі, поки що не реалізовані за всіма пунктами.

П'ять пунктів нового Плану дій щодо Донбасу

  • Раніше голова делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук повідомив ЗМІ, що українська сторона підготувала план для створення умов для проведення місцевих виборів в ОРДЛО 31 березня 2021 року.
  • Планом передбачено припинення збройного конфлікту, повна демілітаризація ОРДЛО і розпуск незаконних збройних формувань. Після цього Україна повинна взяти під контроль кордон з РФ і забезпечити на цих територіях нормальну життєдіяльність.
  • За словами Кравчука, сьогодні цей план буде направлений координатору ТКГ, спецпредставнику чинного голови ОБСЄ Хайді Грау.

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Автор: Роман Цимбалюк