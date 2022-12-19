Юрій Гнат нагадав, що окупанти хочуть занурити українців у темряву.

Російські окупанти зробили ракетні удари однією з головних своїх тактик у війні проти України. Росіяни сконцентрувалися на знищенні критичної інфраструктури.

За словами спікера Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, останнім часом специфіка ракетних атак загарбників змінилася. Він уточнив, що росіяни поставили собі за мету залишити українців без світла, зокрема вони направили свої зусилля на столицю.

"Росіяни найбільше б'ють по Києву. Саме Київ - ціль номер один для ворога. Навіть не сама столиця, а об'єкти критичної інфраструктури", - розповів Ігнат 24 каналу.

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Атаки росіян на Київ - що відомо

В останні тижні атаки росіян на Київ помітно почастішали. Так, окупанти запустили ракети по Україні, в тому числі і по Києву, 16 грудня. В результаті пошкодження отримали близько дев'яти об'єктів генерації, що посилило проблеми в енергосистемі.

Рано вранці 19 грудня окупанти повторили свою атаку на Київ і область. За словами очільника Київської ОВА Олексія Кулеби, росіяни вдарили дронами, але спрацювала система протиповітряної оборони. Українським військовим вдалося збити над Києвом дев'ять ворожих безпілотників.

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