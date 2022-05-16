Єдине, про що мріють зараз – вижити, звільнитися з армії і більше ніколи не повертатися в Україну.

Війна в Україні стала пеклом для російських окупантів, як вони самі її називають, відчувши силу наших захисників.

Про це свідчить чергове перехоплення СБУ.

Єдине, про що мріють зараз – вижити, звільнитися з армії і більше ніколи не повертатися в Україну.

"У нас взагалі ж*па ... У нас дуже багато 200-х і 300-х ... командира мого вбило. Я сам ледве вибрався звідти, відповідаю. Я, коротше, все… просто приїду в Алейськ, я служити не буду… все. Я чесно, я буду звільнятися, ну його нафіг. Після того, що я побачив, ні…", - розповідає другу окупант, який воює на Луганському напрямку.

За його словами, у них вже згоріли всі машини, а особового складу залишилося півбатальйону. Тож тепер у їхній алтайський край возитимуть багато 200-их.

"Знаєш, це жах… відповідаю. Це просто пекло справжнє, як у фільмі жахів!" – сказав окупант.

Як повідомляв УНІАН, під Чорнобаївкою ЗСУ знищили 75 окупантів, майже 20 одиниць техніки та склад боєприпасів.

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