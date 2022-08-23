Україна показала свою надзвичайну спроможність опиратися брутальній агресії, зазначив очільник організації Північноатлантичного договору.

Президент Росії Володимир Путін почав цю невиправдану війну з Україною, він має сам її зупинити.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний секретар організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг на другому саміті "Кримської платформи", який відбувається у режимі онлайн.

Він зазначив, що вісім років тому Росія незаконно захопила Крим, обернувши його на одну з наймілітаризованіших ділянок планети і це "стало плацдармом для повномасштабного нападу на Україну шість місяців тому". "Президент Путін думав, що він може зламати український народ, його Збройні сили, що він може розділити демократичні нації, що він зможе диктувати свої умови. Але він не мав рації. Він помилявся", – наголосив генсек НАТО.

За його словами, шість важких місяців війни пережила Україна, показала свою надзвичайну спроможність опиратися брутальній агресії, боронитися і відвойовувти свою територію, завдавати важких втрат. Столтенберг наголосив, що НАТО цілком солідарне з Україною, а країни-члени НАТО підтримують суверенітет та цілісність України і її право обирати свій шлях у майбутньому.

"Президент Путін почав цю невиправдану війну, він має сам її зупинити і прибрати свою військову потугу з української землі", – наголосив генсек НАТО.

Він наголосив також, що НАТО підтримує Україну від самого початку її незалежності. При цьому підкреслив, що Україні надається гуманітарна, фінансова, політична та військова підтримка.

Столтенберг наголосив, що НАТО зміцнює східне крило Альянсу, тому що "натівські безпековові гарантії не залишають якихось шансів на розрахунки з боку Москви". "Ми допомагаємо Україні боронитися, це її суверенне право, ми віддані справі партнерства з Україною уже відддавна", – підкреслив він.

Раніше Єнс Столтенберг говорив, що війна в Україні з РФ йде на виснаження, й зима буде важка.

Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого без оголошення війни вдерлися в Україну. Українська армія дає гідну відсіч ворогам. На нашій землі вже знищили близько 45 тис. 550 окупантів.

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