Президент РФ вірить у те, у що хоче, вважає британський міністр.

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес побачив у виправданнях президента РФ Володимира Путіна широкомасштабного вторгнення в Україну "легкий блиск відчаю".

НАТО не оточило РФ, на частку Альянсу припадає лише 6% російського сухопутного кордону і в українській державі ніяких його баз не було, публікує слова британського чиновника CNN.

На думку очільника Міноборони, президент Росії "вірить в те, у що хоче вірити - легкий блиск відчаю".

"На частку НАТО припадає 6% його сухопутного кордону. Це не оточення, якщо лише 6% вашого сухопутного кордону становлять країни НАТО", - заявив він.

Нагадаємо, Росія вдерлася в Україну 24 лютого рано вранці й назвала війну в нашій країні "спецоперацією", зокрема, для "денацифікації" наших земляків. Україну підтримали низка країн НАТО, зокрема, Британія та США.

Війська РФ спочатку атакували військові об'єкти, а пізніше й цивільні. За відомостями української сторони, лише в одному Маріуполі Донецької області загинули понад 20 тисяч осіб.

9 травня - у День перемоги - Володимир Путін у Москві на Красній площі під час військового параду виправдав широкомасштабне вторгнення в Україну. Російський президент сказав, що війна в Україні є "попереджувальною відсіччю агресії" з боку НАТО.

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