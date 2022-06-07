Він пояснив, що кремлівський диктатор пропонує, щоб Україна не отримувала зброю, здалася та підписала капітуляцію.

Секретар Ради національної безпеки на оборони Олексій Данілов відреагував на погрози президента РФ Володимира Путіна через поставки зброї Україні наносити удари "по тих об'єктах, по яких поки не наносили".

За словами Данілова, в Україні іде війна.

"Я не знаю, до чого приводять оці його (Путіна - ред.) "лякалки"," – сказав Данілов у коментарі 24 каналу.

Він пояснив, що кремлівський диктатор пропонує, щоб Україна не отримувала зброю, здалася та підписала капітуляцію.

"Я категорично проти таких подій і вважаю, що капітуляцію має підписувати зовсім інша країна. Це моя публічна позиція. А те, що Путін може своїми ракетами пошкоджувати будь-яке наше місто, на жаль, це факт", – зазначив Данілов.

Секретера РНБО наголосив, якби в України було достатньо засобів для того, аби захищатися, це суттєво допомогло б вибивати ворога з наших територій. Саме тому й тривають перемовини з партнерами щодо зброї.

Данілов висловив сподівання, що вже найближчим часом ми отримаємо необхідну зброю для нашого захисту й тоді "усе стане на свої місця".

Нагадаємо, напередодні Путін в інтерв'ю російським пропагандистам заявив, що постачання Заходом зброї в Україну може "затягнути збройний конфлікт", а Росія нібито зробить відповідні висновки, якщо Захід буде поставляти Україні ракети дальньої дії.

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